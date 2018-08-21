В МИД пообещали сделать «необходимые выводы» после заявления Microsoft о российских хакерах

В МИД России считают, что заявления компании Microsoft о якобы вмешательстве России в выборы в США рассчитаны на максимальный политический и публичный «вау-эффект». Об этом говорится в сообщении МИДа.

Microsoft заявила, что якобы российские хакеры атаковали американские политические группы в преддверии осенних промежуточных выборов в США.

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«При всем желании невозможно предметно комментировать заявления, сделанные без приведения хотя бы каких-то доказательств и явно рассчитанные на максимальный политический и публичный «вау-эффект»», — заявили в МИДе.

В ведомстве отметили, что сожалеют, что крупной международной компании, работающей на российском рынке, «приходится участвовать в захватившей Вашингтон «охоте на ведьм».

В российском МИДе пообещали «сделать необходимые выводы».

Российская сторона также предложила организацию встречи двусторонней рабочей группы по кибербезопасности для обсуждения подобной проблемы с участием специалистов России и США.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что данные Microsoft о том, что якобы российские хакеры попытались вмешаться в промежуточные выборы в США, не содержат конкретики.