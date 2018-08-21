Москалькова призвала пересмотреть закон о наказаниях за репост

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что считает необходимым проведение пленума Верховного суда и пересмотр закона об уголовной ответственности за репосты в социальных сетях, передает РИА «Новости».

«Сегодня нужно уже промониторить практику, возможно, провести пленум Верховного суда, чтобы понять, как можно было бы единообразные на основании пленума дать рекомендации суду, и законодателю, видимо, настало время пересмотреть фабулу, сам состав преступления», — сказала Москалькова.

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Таким образом Москалькова прокомментировала поступившее обращение о возможности пересмотра статьи об ответственности за экстремизм в интернете.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости изучить правоприменительную практику в сфере ответственности за репосты.