СК открыл дело без подозреваемых из-за поста депутата КПРФ с Гитлером

Региональное управление Следственного комитета по Ульяновской области сообщило об уголовном деле об оскорблении представителя власти после поступления жалобы от губернатора области Сергея Морозова на пост депутата Госдумы от КПРФ в социальных сетях, где Морозов был изображен в образе лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, передает РИА «Новости».

«Возбуждено уголовное дело по факту распространения изображения, оскорбляющего губернатора. Это статья 319 УК Российской Федерации «оскорбление представителя власти», — сообщили представители ведомства.

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По их словам, уголовное дело было открыто в начале июля.

«Пока подозреваемых в уголовном деле нет. Расследование продолжается», — отметили в СК.

В своем заявлении сам Морозов назвал сравнение с лидером нацистской Германии недопустимым и унижающим честь и достоинство.

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