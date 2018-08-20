СК открыл дело без подозреваемых из-за поста депутата КПРФ с Гитлером

Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Региональное управление Следственного комитета по Ульяновской области сообщило об уголовном деле об оскорблении представителя власти после поступления жалобы от губернатора области Сергея Морозова на пост депутата Госдумы от КПРФ в социальных сетях, где Морозов был изображен в образе лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, передает РИА «Новости».

«Возбуждено уголовное дело по факту распространения изображения, оскорбляющего губернатора. Это статья 319 УК Российской Федерации «оскорбление представителя власти», — сообщили представители ведомства.

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По их словам, уголовное дело было открыто в начале июля.

«Пока подозреваемых в уголовном деле нет. Расследование продолжается», — отметили в СК.

В своем заявлении сам Морозов назвал сравнение с лидером нацистской Германии недопустимым и унижающим честь и достоинство.

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