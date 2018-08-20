FT: ЕС ужесточит правила по удалению контента в соцсетях

Европейский союз (ЕС) планирует ужесточить правила удаления контента, содержащего пропаганду терроризма, сообщила газета Financial Times.

В частности, ЕС планирует ввести более строгие правила на платформах социальных сетей, включая Facebook, YouTube и Twitter. Новые правила относятся к регламентации удаления размещенных в социальных сетях сообщений, содержащих пропаганду терроризма.

Реклама

По проекту новых правил ЕС, который будет обнародован в следующем месяце, предполагается, что контент необходимо будет удалять в течение часа после его публикации, в противном случае на медийные платформы будут наложены штрафы, говорится в материале.

Это означает что Евросоюз окончательно отказался от более раннего подхода, в рамках которого платформы социальных сетей могли удалять такой контент на добровольной основе.

В материале отмечается, что интернет-компании пытались использовать искусственный интеллект для автоматической идентификации подобного контента, сотрудничали в создании общей базы данных изображений и видео, которые пропагандируют терроризм, чтобы в дальнейшем такие сообщения более оперативно отслеживать и удалять.