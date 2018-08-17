Минкомсвязи предложило выдавать россиянам одобренные ФСБ сим-карты

В Минкомсвязи заявил о необходимости перевести россиян на сим-карты, позволяющие идентифицировать абонентов с использованием шифрования, сертифицированного ФСБ. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По имеющимся данным, в министерстве собираются внедрять системы криптографической защиты отечественного производства. В связи с этим всех абонентов придется перевести на новые сим-карты, которые, к тому же, каждые 15 месяцев придется менять на новые. На реформу, по подсчетам операторов сотовых сетей, потребуется не менее 5 млрд рублей.

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Как отмечает издание, данные требования предусмотрены рядом антитеррористических поправок в законодательстве, известным как «закон Яровой». Также в Минкомсвязи считают, что иностранные сим-карты могут угрожать безопасности россиян.

Подчеркивается, что на уже выданные сим-карты требования приказа распространяться не будут.

Ранее «Ъ» писал, почему операторы не могут исполнить и другие требования «закона Яровой».