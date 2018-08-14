Defense One: вредоносные программы хакеров из России расположены в устройствах американцев

Российские хакеры имеют доступ к сотням тысяч маршрутизаторов, принадлежащих американцам и другим людям по всему миру, рассказал сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Роб Джойс изданию Defense One.

Джойс сообщил, что в данных маршрутизаторах установлены вредоносные российские программы. Впервые вредоносное ПО было обнаружено в мае, говорится в материале. Такая ситуация опасна тем, что ПО может позволить украсть данные физических лиц или привлечь их устройства к массивной хакерской атаке, которая нанесет вред глобальной экономической деятельности и организациям, полагает источник издания.

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В мае чиновники министерства юстиции США попросили американцев перезагрузить маршрутизаторы, чтобы остановить атаку. Разведка США считает, что к атакам причастны хакеры из группировок, известных как APT 28 или Fancy Bear, которых причисляют к российским военным.

По словам советника в Агентстве национальной безопасности и бывшего эксперта по кибербезопасности в Белом доме Роба Джойса, российская вредоносная программа все еще в маршрутизаторах.

Джойс считает необходимым, чтобы американское правительство, компании и специалисты по кибербезопасности нашли способ открыто рассказать людям, как обнаружить присутствие вредоносного ПО на своих маршрутизаторах, а затем восстановить устройство до его надежного состояния. Однако чиновник отмечает, что правительство вряд ли сможет сделать такое, потому что это частные устройства пользователей.