Финансовый директор Netflix уходит с поста

Финансовый директор американской компании Netflix Дэвид Уэллс уходит с занимаемого поста. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

Как отмечается, Уэллс работает в компании с 2004 года, при этом он занимает должность финдиректора с 2010 года.

«В следующей главе своей жизни я намерен больше сосредоточиться на благотворительности», — заявил Уэллс.

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Он добавил, что не покинет компанию, пока не поможет найти своего преемника. По его словам, он гордится тем, чего удалось достичь за «14 чудесных лет».

Ранее директор по коммуникациям американской компании Netflix Джонатан Фридланд был уволен после того, как на рабочем месте употребил оскорбительное слово по отношению к темнокожим.