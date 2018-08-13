Жителю Орла дали пять лет колонии за комментарии во «ВКонтакте»

Московский окружной военный суд приговорил жителя Орла к пяти годам лишения свободы за оправдывающие терроризм комментарии к посту в социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщается на сайте орловской прокуратуры.

По данным прокуратуры, житель Орла С. разместил на странице группы во «ВКонтакте» комментарии, которые содержали признаки оправдания террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Также в его высказываниях нашли «религиоведческие признаки оправдания терроризма».

Реклама

«Суд согласился с выводами государственного обвинителя о виновности подсудимого и назначил С. наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении прокуратуры.

Также ему запретили на 3 года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект об отмене уголовной ответственности за репост.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.