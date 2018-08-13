СМИ обвинили Google в тайном сборе данных о местоположении

Агентство Associated Press опубликовало результаты расследования, из которых следует, что многие сервисы компании Google, установленные на Android или iPhone, собирают информацию о местоположении пользователей даже в случае, если те выбрали режим, который блокирует эту функцию.

Журналисты отметили, что помимо настроек, напрямую относящихся к геолокации устройства, сбором и хранением этой информации можно также управлять в настройках истории приложений и в веб-поиска, где по умолчанию включен режим записи. Отмечается, что данные о местоположении могут сохраняться во время работы сервиса Google Maps, погодных виджетов, а также при запросах в поисковике Google. Информация хранится в привязке к аккаунту пользователя сервиса.

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Эти выводы подтвердили эксперты университета Принстона, представители же самой компании опубликовали в связи с данным расследованием текст заявления, в котором говорится о наличии «множества разных способов», когда сбор данных о местонахождении может использоваться для улучшения обслуживания.

Ранее сообщалось, что Google готовит замену Android.