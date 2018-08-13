На Украине предложили принять закон о минимальной скорости интернета

Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив заявил, что законодательное ограничение минимальной скорости интернета необходимо при привлечении государственных средств для развития инфраструктуры. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

«Юридически закрепить, что скорость интернета не может быть меньше в 30 Мбит/с, если для развития инфраструктуры привлекаются государственные средства», — написал Кубив.

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Также он заявил, что в его ведомстве меняют ряд нормативных актов, чтобы провести по стране мониторинг состояния широкополосного доступа в интернет.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина приостановили сотрудничество в сфере информации.