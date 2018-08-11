В Германии разрешили видеоигры с нацистской символикой

В Германии разрешили распространять видеоигры, в которых используется нацистская символика. Об этом сообщает телеканал CNN.

USK, организация, которая занимается регулированием развлекательного программного обеспечения Германии, решила, что видеоигры, в которых используется нацистская символика, могут получить дополнительный возрастной рейтинг, вместо полного запрета на распространение на территории страны.

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При этом запрещенные символы должны иметь «социально адекватное» применение в видеоиграх. Это означает, что нацистская символика должна служить художественным или научным целям или реконструировать конкретные исторические события, отметили в организации.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили отменить наказание за показ нацистской символики без целей пропаганды.