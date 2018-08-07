Пользователи сообщили о сбое в работе Google

Пользователи сообщили о сбое в работе поисковой системы Google. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.com.

Как отмечается, технические неполадки в работе Google в основном наблюдаются в США, Японии и Европе.

При этом с проблемами в работе поисковой системы сервиса также столкнулись жители России.

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Большинство пользователей жалуются на проблемы с поиском сервиса, однако, некоторые также не могут получить доступ к своей учетной записи Google.

Ранее сообщалось, что пользователи сообщили о сбое в работе Instagram.

Как отмечалось, пользователи пожаловались на сбои в работе приложения при попытке обновить новостную ленту.