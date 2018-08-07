Порошенко обеспокоился возможным вмешательством России в украинские выборы

Президент Украины Петр Порошенко поручил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) провести заседание по противодействию якобы готовящемуся со стороны России вмешательству в предстоящие в стране выборы, сообщает РИА «Новости».

Президентские и парламентские выборы пройдут на Украине весной и осенью 2019 года.

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«Поручаю СНБО Украины предусмотреть отдельное заседание по противодействию вмешательства в выборы», — написал Порошенко в фейсбуке.

При этом он отметил, что «в Киеве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне» не сомневаются «в подготовке Кремлем масштабных вмешательств в избирательные процессы».

Россия неоднократно отвергала обвинения в попытках повлиять на выборы в зарубежных странах, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».