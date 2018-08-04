Роскомнадзор заблокировал более 200 сайтов с информацией о продаже оружия

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Роскомнадзор отчитался о блокировке 232 сайтов, размещающих информацию о незаконной продаже, способах изготовления и использования боевого оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

«С начала действия в ноябре 2012 года соответствующих норм законодательства в результате проведенной Роскомнадзором работы владельцами интернет-ресурсов была самостоятельно удалена противоправная информация с 5,9 тыс. сайтов, указанных в судебных решениях. В связи с неудалением противоправной информации операторами связи на сегодняшний день ограничивается доступ к 232 сайтам или страницам сайтов с указанной информацией», — говорится в тексте официального сообщения.

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В ведомстве также отметили, что распространение информации, за которую предусмотрена административная или уголовная ответственность, запрещено в соответствии с п. 6 ст. 10 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Ранее сообщалось, что в Росгвардии хотят проверить россиян на умение обращаться с оружием.