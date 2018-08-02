Apple стала первой компанией с капитализацией в $1 трлн

Корпорация Apple стала первой компанией в мире, уровень рыночной капитализации которой превысил $1 трлн. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает РИА «Новости».

Акции корпорации на американской бирже NASDAQ на 17.43 мск выросли на 1,85%, достигнув стоимости до $205,22 за акцию, соответственно общая стоимость всей компании превысила $1 трлн.

Ранее сообщалось, что доходы Apple за третий квартал 2018 года превзошли прогнозы, компания зафиксировала выручку в $53,3 млрд, а продажи за указанный период выросли на 17%, прибыль на акцию составила $2,34, в то время как аналитики прогнозировали выручку в $52,4 млрд. Отмечалось, что в четвертом квартале Apple ожидает получить выручку в размере от $60 до $62 млрд. Аналитики оценили этот показатель в $59,4 млрд.