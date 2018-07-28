Президент Эквадора рассказал о ситуации вокруг Ассанжа

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что ситуация вокруг основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа представляет проблему для страны. Об этом сообщает El Pais.

По его словам, в настоящее время Эквадор и Великобритания ведут переговоры по поводу Ассанжа.

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Он также добавил, что ситуация вокруг основателя WikiLeaks, который более пяти лет находится на территории эквадорского посольства в Лондоне, является проблемой для Эквадора.

Морено подчеркнул, что власти Эквадора пытаются решить данную проблему так, чтобы права Ассанжа не были нарушены.

Ранее бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил, что Морено есть договоренности с США относительно дальнейшей судьбы Ассанжа.