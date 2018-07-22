Пользователи сообщили о сбоях в работе Telegram

Пользователи Telegram по всему миру столкнулись с проблемами в работе мессенджера, следует из данных портала Downdetector.

Сбои в работе Telegram были зафиксированы в 11.00 мск в ряде стран, включая Россию, Италию, Великобританию, Францию, Германию и Египет. Также на перебои в работе мессенджера пожаловались пользователи из нескольких штатов США.

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Отмечается, что 48% пользователей столкнулись с проблемами подключения к серверу, 27% не могли пройти авторизацию, а у 23% не получалось отправлять или получать сообщения.

В последний раз пользователи Telegram жаловались на перебои в работе мессенджера 1 июля. Тогда Telegram был недоступен или работал некорректно в России, Италии, Великобритании, Нидерландах и Франции.