В Microsoft заявили о кибератаках на трех кандидатов в Конгресс США

Вице-президент компании Microsoft по безопасности пользователей Том Берт заявил, что сотрудниками компании в 2018 году были обнаружены и предотвращены кибератаки, которые были направлены на компьютерные устройства как минимум трех кандидатов на промежуточных выборах в американский Конгресс, передает Bloomberg.

«Речь идет о людях, которые, благодаря своей позиции, могли представлять интерес с точки зрения шпионажа или срыва выборного процесса», — сказал Берт.

Он также отметил, что с целью совершения фишинговых злоумышленниками использовали поддельные сайты, на которые возможная жертва могла попасть перейдя по полученной ссылке. По словам Берта, методы киберпреступников совпадают с тактикой хакерских атак, обвинения в причастности к которым были предъявлены спецпрокурором США Робертом Мюллером 12 гражданам России.