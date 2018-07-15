Microsoft призвала власти США ввести регулирование распознавания лиц

Руководство компании Microsoft обратилось ко властям США с призывом ввести регулирование для применения технологии распознавания лиц,

«Представьте правительство, отслеживающее то, куда вы ходили за последний месяц, без вашего разрешения или без ведома. Представьте базу данных с именами всех, кто участвовал в политической демонстрации, что нарушает саму суть свободы слова. Представьте полки магазинов, которые используют технологию распознавания лиц, чтобы делиться между собой информацией о том, какую полку вы рассматривали и какой товар купили, даже не спрашивая у вас разрешения на это. Долгое время такое можно было встретить в научной фантастике и популярных фильмах вроде «Особого мнения», «Врага государства» или «1984», но сейчас такое становится возможным в реальности»,— сказал президент Microsoft Брэд Смит.

В связи с этим Смит призвал экспертный комитет Конгресса США выработать продуманное регулирование использования технологии распознавания лиц.