В Канаде запустили приложение для онлайн-разводов

В канадской провинции Британская Колумбия супруги, не имеющие общих детей, смогут оформить развод онлайн с помощью мобильного приложения, сообщает CBC.

Воспользоваться новой функцией можно, если решение о разводе принято совместно и между супругами нет разногласий по поводу финансовой поддержки и раздела совместного имущества и долгов.

Реклама

По данным властей Британской Колумбии, ежегодно 30% случаев из 10 тысяч разводов в провинции происходят по обоюдному согласию. Однако из-за сложной системы документооборота часто возникают ошибки в заполнении бумаг, из-за чего бракоразводный процесс затягивается.

Анонсированное властями приложение позволяет сократить весь процесс оформления развода до 30 минут.

Ранее сообщалось, что россияне смогут подавать заявление в ЗАГС за год до заключения брака.