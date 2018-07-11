В Mail.Ru Group прокомментировали информацию о получении от Facebook данных пользователей

В российском холдинге Mail.Ru Group прокомментировали информацию о том, что Facebook предоставил ей и другим компаниям доступ к данным пользователей. Об это говорится в заявлении пресс-службы холдинга, поступившем в «Газету.Ru».

В компании обратили внимание на слова представителя Facebook, которые выразил уверенность в том, что российский холдинг не использовал эти данные некорректным образом.

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«Важно подчеркнуть, мы не использовали никакие пользовательские данные из Facebook, кроме как в коммерческих интересах при продвижении своих продуктов внутри этой социальной сети», — говорится в заявлении.

Также в Mail.Ru Group заявили о готовности пройти технический аудит, который может потребоваться Facebook в связи со сложившейся ситуацией.

Ранее сообщалось, что холдинг Mail.ru Group попал в число компаний, получивших доступ к данным пользователей социальной сети Facebook.