В МВД хотят вовлечь волонтеров в поиск запрещенной информации в интернете

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев выступил с предложением о вовлечении волонтеров в поиска запрещенной информации в интернете, а также профилактике наркомании и подростковой преступности, передает РИА «Новости».

«Органы внутренних дел всегда нуждаются в поддержке со стороны общественности, партнёрские отношения можно выстраивать не только в рамках помощи людям, которые пропали без вести, но и строить партнёрские отношения в мониторинге интернета по поиску запрещенной информации, по профилактике наркомании, подростковой преступности», — сказал Колокольцев.

Он также отметил, что министерство заключило соглашение о совместной работе с волонтерскими организациями по поиску пропавших людей в каждом втором российском регионе.