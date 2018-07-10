YouTube решил выделить $25 млн на борьбу с фейковыми новостями

Видеохостинговая компания YouTube решила выделить $25 млн для борьбы с фейковыми новостями. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что после критики из-за продвижения дезинформирующего контента компания решила усовершенствовать свою платформу. Вместе с Google News YouTube решил способствовать распространению качественных новостных видео. Так, для поддержки глобальных новостных организаций компания готовы выделить $25 млн в виде грантов.

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Как уточняется, планируется сотрудничество с новостными агентствами и экспертами, авторитетные источники новостей также получат поддержку.

Ранее СМИ подсчитали, сколько раз за год Трамп использовал слово «фейковый».