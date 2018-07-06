В МВД назвали количество киберпреступлений в России с начала года

Замглавы МВД Игорь Зубов заявил, что с начала 2018 года в стране было зарегистрировано около 40 тыс киберпреступлений. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам замглавы МВД, ущерб от преступлений был не большим, однако их латентность является достаточно высокой, тем более многие из них квалифицируются как мошенничество.

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«Зарегистрировано (киберпреступлений) 40 тысяч, ущерб там небольшой, но большинство киберпреступлений разбираются на уровне банков. Кибератака произошла, они ее отбили, им выгоднее эту информацию не распространять», — сказал Зубов.

Он добавил, что большинство таких преступлений совершаются на ресурсах за пределами России.

Ранее стало известно о первой успешной хакерской атаке на банк.