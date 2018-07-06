Суд решил пересмотреть решение об УДО для лидера «Шалтай-Болтая»

Президиум Мосгорсуда принял решение отправить на пересмотр вопрос об условно-досрочном освобождении Владимира Аникеева, который являлся лидером хакерской группировки «Шалтай-Болтай». Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, такое решение было принято после того, как его адвокаты подали кассационную жалобу.

Реклама

«Дело направлено на новое рассмотрение на стадии апелляции в Мосгорсуде», — рассказали в суде.

Ранее суд отказался освобождать лидера «Шалтая-Болтая» по УДО.

В июле 2017 года Аникеев был приговорен судом к двум годам лишения свободы. С учетом времени, проведенного в СИЗО, срок истекает в ноябре 2018 года.