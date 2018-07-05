В Google заявили о корректной работе Google Docs

Компания Google в своем блоге опубликовала сообщение, в котором прокомментировала ситуацию с попаданием в общий доступ личных документов пользователей Google Docs.

«Cохранять и защищать личную информацию пользователей — наш главный приоритет. Сервис Google Документы является высоко защищенным инструментом для совместной работы, и он работает корректно. Поисковые системы могут индексировать только те документы, которые намеренно были сделаны их владельцами публичными, или когда кто-либо публикует ссылку на документ, владелец которого сделал его доступным для поиска и просмотра всем в интернете», — говорится в тексте сообщения.

В компании также отметили, что пользователи всегда могут изменить настройки доступа к своим файлам и установить ограничения для просмотра, комментирования и редактирования.