Facebook отключит все уведомления с помощью одной кнопки

В Facebook появится возможность выключить все уведомления с помощью кнопки «Не беспокоить». Об этом сообщает Mashable.

Новая функция на текущий момент находится в стадии тестирования. Она позволит временно отключить любые уведомления из Facebook, нажав на специальную кнопку. Сообщается, что у пользователя также будет возможность поставить таймер, по истечении времени которого уведомления снова будут доступны.

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Кнопка «Не беспокоить» может быть запущена в рамках нового курса компании, направленного на «цифровое здоровье» своих пользователей — теперь Facebook будет следить за тем, сколько времени люди проводят внутри социальной сети, и предупреждать их о негативных последствиях интернет-зависимости.

Ранее стало известно, что Facebook передумала раздавать интернет с помощью дронов.