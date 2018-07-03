«Ъ» выяснил, почему операторы не могут исполнить «закон Яровой»

Операторы связи в России пока не могут законно начать хранить разговоры и переписку пользователей из-за отсутствия сертифицированного оборудования. Об этом пишет «Коммерсантъ».

1 июля в России вступил в силу так называемый «закон Яровой», который предусматривает пакет антитеррористических поправок в законодательство. Речь идет в частности о хранении разговоров и переписки пользователей.

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Однако, как выяснил «Ъ», легально исполнить требования операторы связи пока не могут. В Минкомсвязи пояснили, что предоставлять оборудование для хранения данных могут лишь семь компаний. При этом, как рассказали в Россвязи, сертифицированного оборудования в России пока нет.

«На текущий момент в системе сертификации в области связи отсутствуют сертификаты соответствия на технические средства накопления голосовой информации для оперативно-разыскных мероприятий», — говорится в ответе пресс-службы ведомства.

При этом использование несертифицированного оборудования может повлечь за собой административную ответственность.

В Россвязи отмечают, что аккредитацию органов сертификации и испытательных лабораторий планируется завершить только до конца года.