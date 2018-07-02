На Байконуре запретили пользоваться соцсетями

Сотрудникам космодрома Байконур запретили в рабочее время пользоваться социальными сетями. Речь идет как о рабочих, так и о личных устройства, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на распоряжение директора космодрома Евгения Раковского.

Меры введены для предотвращения утечек информации.

Реклама

«В целях обеспечения мер по предотвращению утечки служебной информации, укрепления трудовой дисциплины … запретить работникам филиала использование личных мобильных телефонов, планшетов в рабочее время для посещения сайтов социальных сетей и систем мгновенного обмена текстовыми сообщениями», — говорится в распоряжении.

В документе также приводится список социальных сетей и мессенджеров, попавших под запрет. Источник агентства на космодроме подтвердил подлинность документа.