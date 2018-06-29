В ЕС решили разработать меры по противодействию дезинформации и киберугрозам

Саммит Евросоюза (ЕС) дал поручение разработать предложения по реагированию организации на проблемы дезинформации и киберугрозы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, план действий, включающий конкретные предложения по борьбе с дезинформацией и угрозами в сфере кибербезопасности должен быть представлен к декабрю этого года.

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«Евросовет подчеркивает необходимость укрепления потенциала противодействия угрозам кибербезопасности извне и просит учреждения и государства-члены осуществлять меры, направленные, в том числе на установление происхождения кибератак», — говорится в документе.

Ранее заместитель директора Института стран СНГ политолог Владимир Жарихин прокомментировал предложение министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса создать в ЕС силы быстрого реагирования на киберугрозы.