Интернет-сервисы обязали полгода хранить трафик россиян по «пакету Яровой»

Российское правительство обязало интернет-сервисы с 1 июля хранить трафик пользователей в течение шести месяцев по «пакету Яровой». Соответствующее постановление было опубликовано на портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемые правила хранения организатором распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» голосовой информации, изображений, звуков, видео-, иных электронных сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля», — говорится в тексте документа.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил правила хранения разговоров россиян по «пакету Яровой».