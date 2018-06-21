Комитет Евросоюза выступил против использования мемов

В комитете Европейского союза одобрили законопроект, который обяжет сайты запрещать размещение материалов, нарушающих авторское право. Об этом пишет The Independent.

Как отмечается, статьи 11 и 13 законопроекта вызвали недовольство крупных интернет-компаний. Согласно 11 статье, они должны будут платить за использование фрагментов чужих работ. Так, Google и Twitter часто размещают фрагмент статьи или другой работы до того, как пользователи на кликнут на материал. По новым правилам, для использования этих фрагментов будет требоваться разрешение.

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Из-за 13 статьи могут исчезнуть мемы, поскольку в них часто используются изображения известных людей или кадры из фильмов и телешоу. Веб-сайты обязаны будут проверять все изображения, чтобы удостовериться, что они не нарушают авторское право.

Ранее Google назвал самые популярные за год мемы у россиян.