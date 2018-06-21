МИД Эквадора предупредил, что убежище Ассанжа в Лондоне не продлится вечно

Министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия заявил, что убежище основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве страны в Лондоне не будет продолжаться вечно. Об этом чиновник сказал в эфире телеканала Ecuavisa.

«Эквадор ищет решение этой проблемы, потому что убежище не вечное, нельзя думать об убежище, что оно будет длиться годами», — сказал Валенсия.

Реклама

Он подчеркнул, что в «определенный момент» ситуация с Ассанжем будет пересмотрена. По словам Валенсии, это произойдет в том числе потому, что очень долгое нахождение в посольстве противоречит правам самого беженца.

Ранее телеканал CNN сообщал, что Ассанж может покинуть свое убежище «в любой момент».