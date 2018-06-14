В Telegram рассказали, как дальше будут бороться с блокировкой мессенджера

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Адвокат Рамиль Ахметгалиев, представляющий интересы Telegram, заявил, что компания продолжит добиваться отмены решения о снятии блокировки мессенджера и в российских, и в зарубежных судах, передает РИА «Новости».

По словам Ахметгалиева, решение будет обжаловано в президиуме Мосгорсуда и Верховном суде.

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«Жалоба в ЕСПЧ подаваться будет (сейчас уже подана жалоба на приказ ФСБ, обязывающий предоставлять ключи шифрования; на очереди — жалоба на сам факт блокировки)», — сказал Ахметгалиев.

По словам представителя Международной правозащитной группы Агора Дмитрия Колбасина, это не дело отдельной компании против правоохранительных органов России.

«Нужен четкий ответ на вопрос, каким образом обеспечивается соблюдение баланса между необходимостью сохранения публичных и частных интересов. Ответа на него пока не существует ни в России, ни в других странах», — заявил Колбасин.

Ранее Мосгорсуд оставил без изменений решение о блокировке Telegram.