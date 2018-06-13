СМИ раскрыли секрет нового iPhone

Компания Apple планирует сменить разъем для зарядки и передачи данных в смартфонах iPhone и планшетах iPad нового поколения. Об этом сообщает портал Digitimes со ссылкой на поставщиков оборудования.

По информации источников, производители планируют оснастить новые модели портом USB-C вместо нынешнего Lightning. Компания Apple представила разъем Lightning шесть лет назад — в 2012 году.

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Отмечается, что такой тип разъема уже используется в компьютерах MacBook.

Представители отрасли полагают, что приход USB-C в смартфоны Apple ускорит внедрение этого разъема другими производителями смартфонов.

Ранее сообщалось, что в будущем iPhone будет управляться жестами, а система нажатий на сенсорный экран уйдет в прошлое. Да и сам экран будет не обычным, а изогнутым, что ознаменует собой новый тренд в дизайне гаджетов.