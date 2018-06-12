В работе Netflix произошел глобальный сбой

Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе американского сервиса Netflix, который дает подписчикам доступ к фильмам, сериалам и телепередачам на основе потокового мультимедиа. Об этом пишет The Independent.

Отмечается, что по всему миру пользователи не могут смотреть какие-либо видеоматериалы на сайте. При попытке зайти на ресурс появляется сообщение об ошибке.

Ранее в работе социальной сети Instagram произошел сбой. Пользователи пожаловались на невозможность открыть приложение либо на невозможность обновить ленту новостей. Также сообщалось о проблемах с сайтом социальной сети.