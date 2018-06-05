Генпрокурор штата Вашингтон подал иск против Facebook

В США генпрокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон подал судебные иски в отношении компаний Facebook и Google из-за несоблюдения закона о политической рекламе. Об этом сообщается на сайте прокуратуры штата.

«Роберт Фергюсон подал в суд иски о финансировании избирательных кампаний, в которых говорится, что Facebook и Google не сохраняли требуемую законом информацию, касающуюся политической рекламы в штате Вашингтон», — говорится в сообщении.

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По данным генпрокурора, указанные компании не предоставляли информацию об организациях, спонсировавших рекламу. А также не сообщали ее стоимость и дату размещения.

Ранее сообщалось, что в Facebook ужесточили правила публикации политической рекламы.