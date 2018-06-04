Адвокат рассказал о состоянии экстрадированного в США россиянина Никулина

Адвокат Аркадий Бух заявил, что россиянин Евгений Никулин, которого в США обвиняют во взломе американских соцсетей, находится в одиночной камере. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Никулин находится в тюрьме Санта-Рита в Сан-Франциско.

Он также добавил, что россиянин возможно был помещен в одиночную камеру из-за недопонимания и языкового барьера между ним и администрацией тюрьмы.

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Ранее сообщалось, что находящиеся в США российские дипломаты предоставляют консульскую поддержку Никулину.

30 марта Никулин был экстрадирован в США из Чехии. В российском посольстве выразили глубокое разочарование экстрадицией россиянина.