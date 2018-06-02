NYT рассказала, как Трамп своим твитом нарушил протокол
Президент США Дональд Трамп нарушил протокол одним своим твитом. Об этом пишет The New York Times.
Газета указывает, что американское Бюро трудовой статистики в первую пятницу каждого месяца выпускает отчет о занятости населения. Вечером за день до публикации отчета с ним знакомятся официальные лица, в том числе президент США. Им запрещено раскрывать информацию до ее обнародования.
Однако утром в пятницу, 1 июня, Трамп за час до публикации отчета написал твит, в котором сообщил, что с нетерпением ждет статистических данных по занятости в мае. Пользователи сочли, что президент таким образом сигнализировал о положительных результатах. Отчет подтвердил предположения: в мае число рабочих мест США увеличилось на 223 тыс.
Издание со ссылкой на экспертов указывает, что Трамп нарушил протокол и злоупотребил своим положением, поскольку его твит стал инсайдерской информацией и мог повлиять на фондовые рынки.
В то же время в Белом доме отметили, что Трамп никаких законов не нарушал.