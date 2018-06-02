Дуров поблагодарил Apple за обновление Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров поблагодарил компанию Apple, которая разрешила обновить приложение мессенджера на устройствах под управление iOS. Об этом он написал в твиттере.

Обновление приложение стало доступно вечером 1 июня.

«Спасибо, Apple и [гендиректор компании] Тим Кук, за то, что позволили нам обновить Telegram до последней версии для миллионов пользователей», — написал Дуров.

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Ранее он рассказал, что Apple блокирует обновления мессенджера в App Store с апреля.

По словам Дурова, приложению в App Store не позволяли обновиться с середины апреля, когда Роскомнадзор заблокировал мессенджер в России.