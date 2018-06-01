WikiLeaks подсчитал, сколько Британия потратила на слежку за Ассанжем

Правительство Великобритании, потратило на слежку за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем больше средств, чем США — на расследование о «вмешательстве России» в президентские выборы 2016 года. Об этом в твиттере сообщает портал WikiLeaks.

«На текущий момент Британия потратила 13,2 млн фунтов стерлингов ($17,6 млн) только на наблюдение полиции за Ассанжем», — говорится в сообщении.

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Портал также отмечается, что британские власти потратили лишь на слежку за Ассанжем больше, чем Вашингтон на расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве», которое обошлось США в $17 млн.

Ранее сообщалось, что правительство Эквадора потратило по меньшей мере $5 млн на обеспечение безопасности Ассанжа.