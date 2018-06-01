На Дурова подали в суд из-за плагиата Telegram

Работающая в сфере финансовых технологий компания-разработчик обратилась в суд с иском против основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на истца.

Как отмечается, Telegram присвоила себе разработку программы, которую представителям компании продемонстрировали на частой встрече 1 февраля этого года.

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«В мае 2018 года ответчик анонсировал разработку криптопаспорта, копирующего функционал, интерфейс и принцип работы уникального продукта, разработанного нашей командой. Данный продукт практически идентичен нашей разработке», — говорится в исковом заявлении.

Уточняется, что автором продукта безосновательно числится команда Telegram, подконтрольная ответчику. По словам истца, иск подан против Павла Дурова, который якобы лично принимает такие решения. На разработку продукта компания потратила €800 тыс., но иск не предполагает взыскание денежной компенсации. Истец требует признания авторских прав и прекращения их нарушений.

Ранее создатель социальной сети «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров заявил, что Apple блокирует обновления мессенджера в App Store с апреля.