В Ростуризме заявили о необходимости создания в России аналога Booking.com

Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Николай Королев заявил о необходимости создания на территории России собственного сервиса по бронированию отелей, передает РИА «Новости».

По словам Королева, в настоящее время в этой сфере существует несколько задач, среди которых обеспечение нормативно-правового процесса, а также создание новых технологий и ресурсов в туризме. Он отметил, что для этого, вероятно, потребуется внести изменения в федеральный закон о туризме. Королев также обратил внимание на то, что Ростуризм не намерен закрывать Booking.com или препятствовать уже существующим в области ресурсам.

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«Но мы считаем, что Booking.com является недобросовестным конкурентом, в том числе нашим российским туроператорам, которые платят налоги и несут финансовую ответственность перед туристами», — сказал Королев.

Он подчеркнул стремление к созданию российского качественного аналога Booking.com, который будет отвечать современным требованиям.

Ранее в Booking.com прокомментировали информацию о планах блокировки сервиса в России.