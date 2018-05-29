Лавров: на Украине практически запрещены все российские СМИ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на Украине были введены ограничения в отношении почти всех российских СМИ, передает РИА «Новости».

«На Украине практически запрещены все российские СМИ, журналистов выгоняют, не впускают. Ни шатко ни валко расследуются неприемлемые случаи, когда журналисты погибают о действий, вызывающих много вопросов. Но у нас никаких ответных мер в отношении украинских журналистов либо других не принимаются»,— сказал Лавров.

Реклама

Об этом он заявил в ходе встречи со студентами Академии управления при президенте Белоруссии.

Ранее сообщалось о начале блокировки на Украине сайтов российских СМИ. На Украине начали ограничивать доступ к сайтам НТВ, РЕН ТВ и ВГТРК. Когда пользователи пытаются зайти на указанные ресурсы, на экране появляется сообщение: «Во исполнение указа президента Украины от 15 мая 2017 года доступ к ресурсу ограничен».