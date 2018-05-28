Бастрыкин объяснил целесообразность блокировки Telegram

Председатель российского Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин рассказал, почему считает блокировку мессенджера Telegram целесообразной. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что Бастрыкин говорил о необходимости создания условий для обеспечения безопасности несовершеннолетних в информационной среде.

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«Он (Бастрыкин. – Газета.Ru) подчеркнул целесообразность закрытия мессенджера «Телеграм», который был использован злоумышленниками при совершении особо тяжких преступлений, в том числе при совершении теракта в метро Санкт-Петербурга в 2017 году», — говорится в заявлении СК.

Ранее возглавляющий Роскомнадзор Александр Жаров заявил, что создатели мессенджера Telegram являются сторонниками «пиратской философии».