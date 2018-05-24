Жаров пообещал заняться проверкой Facebook и WhatsApp
Возглавляющий Роскомнадзор Александр Жаров заявил о намерении ведомства проверить компанию Facebook и мессенджер WhatsApp, чтобы убедиться в соответствии их действий российскому законодательству. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Жарова, кроме соответствия действий мессенджера и соцсети российскому законодательству, будут учитываться локализация баз данных россиян на территории страны и исполнение Facebook и WhatsApp законов по удалению запрещенной информации.
«Совершенно точно до декабря 2018 года проведем комплексную проверку компании Facebook и, возможно, мессенджера WhatsApp», — сказал Жаров.
Он добавил, что по результатам проверки в ведомстве примут решение.
Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала о том, что направила депутатский запрос в Роскомнадзор с просьбой удалить из интернета карикатуру на себя и императора Николая II.