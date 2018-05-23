Instagram разрешил игнорировать пользователей

Сервис Instagram добавил функцию, которая позволяет скрыть в ленте публикации того или иного пользователя, не отписываясь от них. Об этом говорится в сообщении компании.

В Instagram подчеркнули, что владелец страницы, которую пользователь предпочел «игнорировать», никаких уведомлений не получит.

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Кроме того, пользователь все еще может видеть публикации в профиле «игнорируемого» пользователя и получать уведомления при упоминании.

В меню сервис предоставит возможность выбрать, блокировать только публикации аккаунта или же и публикации, и истории.

Ранее сообщалось, что в социальной сети Facebook появится новая функция, которая позволит размещать аудиосообщения.