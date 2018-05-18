В работе Facebook и Instagram произошел сбой

В работе соцсетей Facebook и Instagram произошел сбой.

В настоящее время страница Facebook при попытке открытия с браузера выдает сообщение об ошибке.

Instagram сообщает пользователям, что «невозможно обновить ленту».

По данным сайте Downdetector, перебои в работе Facebbok наблюдаются в России и Северной Европе. Instagram также работает с перебоями в Южной Америке.

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Предыдущий сбой в Instagram произошел 10 мая. Многие пользователи в частности пожаловались, что не могут обновить ленту в приложении.

Накануне российские пользователи пожаловались на сбои в работе мессенджеров WhatsApp и Viber. О неполадках в работе сообщают пользователи из России и Центральной Европы.