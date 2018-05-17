YouTube запустит новый стриминговый музыкальный сервис

Компания YouTube объявила о запуске нового стримингового музыкального сервиса YouTube Music. Об этом говорится в блоге компании.

Наряду с новым плеером для браузерной версии YouTube выпустит также отдельное приложение. В дополнение к музыкальным релизам компания обещает доступ к ремиксам, кавер-версиям и живым выступлениям.

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Бесплатная версия YouTube Music будет сопровождаться рекламой. Версия без рекламы обойдется в $9,99 ежемесячно. Сервис станет доступным для всех пользователей всех стран 22 мая.

При этом в компании отметили, что существующий сервис Google Play Music продолжит работать.

Ранее сообщалось, что YouTube будет отправлять на «Википедию» при просмотре конспирологических видео.