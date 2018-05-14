«Самый вежливый кот в мире» стал звездой в соцсетях
«Вежливая кошка», которая стучит в дом с помощью дверного молотка стала звездой в соцсетях. Видео опубликовал британец Дэн Ричардсон в своем фейсбуке.
Британские СМИ в шутку назвали кошку «самой вежливой в мире».
Мужчина рассказал, что остановился, чтобы ввести данные в навигатор. Водитель был сильно удивлен, когда увидел, как рыжий кот, взобравшись на мусорную корзину, лапой потянул дверной молоток, словно прося разрешение хозяев войти в дом.
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Ролик уже просмотрели 776 тыс. человек.
Ранее в Приморье кошка взяла на воспитание трех новорожденных енотов, которых мать выкинула из гнезда.